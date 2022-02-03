Российский союз промышленников и предпринимателей предложил ввести налоговые льготы для отечественных экосистем

Такие меры необходимы, чтобы помочь компаниям успешнее конкурировать с зарубежными. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

В апреле 2021 года аналитики J'son & Partners Consulting называли крупнейшими экосистемами «Сбер», «Яндекс», VK, «Тинькофф» и МТС.