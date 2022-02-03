Еврокомиссия представила согласованный проект «зеленой таксономии»

Это часть европейской «зеленой сделки» 2019 года, направленной на развитие устойчивого финансирования экономики в ЕС. В опубликованном на сайте ЕК документе инвестиции в газ и атомную энергию предлагается также отнести к зеленым, но только на переходный период, чтобы помочь достичь углеродной нейтральности.
2022-02-03T05:42:05+03:00
2022-02-03T05:42:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:42, 03 февраля 2022
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