Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:44, 03 февраля 2022

На юго-востоке Москвы шесть вагонов товарного поезда сошли с рельсов

По предварительной информации, два человека пострадали.

«В районе строения 16 по Иловайской улице недалеко от станции Перерва с рельсов сошли шесть вагонов товарного поезда. В результате пострадали два человека», – рассказали в экстренных службах.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США: Призываем коллег почаще смотреть в зеркало Обвинения в наш адрес в «захвате» других государств не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа «невмешательства» в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США…

5 72 6 7492 02.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Прибалты с Чёрного моря Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков. С географией главе Форин-офис надо что-то делать…

5 146 6 15448 02.02
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Четыре театра войны, от которых зависит, начнется ли она Вопрос, начнется ли реальная война и какой она будет, решается как раз сегодня, в оставшиеся три-четыре недели…

5 74 6 63352 27.01
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Он восстановил российскую государственность и построил ее заново Нужен был тот, кто в такой момент способен взять на себя ответственность за страну. Это сделал Борис Николаевич Ельцин…

5 157 6 17399 01.02
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир Раздувание угроз по поводу якобы предстоящего нападения России на Украину все больше становится сугубо англо-саксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают тон кампании по поводу грозящих России санкций…

5 76 6 10597 31.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Так и хочется воскликнуть: «Европа, одумайся, ты одурела!» Встреча в Москве будет объявлена раскольнической — Орбана обвинят в предательстве европейской идеи и евроатлантической солидарности, а Путина в очередной раз заподозрят в стремлении взорвать Европу изнутри…

5 106 6 15447 02.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!..

5 141 6 20618 31.01
Блоги

Сергей Марков политолог

Союзник НАТО и военный преступник — почти синонимы Слова лидеров НАТО, что это оборонительный союз — это ложь. НАТО — это могущественный союз самых богатых и сильных стран для вторжения в другие страны, для навязывания им своей воли путем военной агрессии…

5 38 6 5769 02.02
Блоги

Сергей Лавров: Безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого Хотим получить четкий ответ, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств…

5 58 6 9024 01.02
Блоги

«Часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны» Ответ Посла России в США А.И. Антонова на вопрос СМИ…

5 111 6 20153 28.01
Блоги

Сергей Марков политолог

В чем причина расхождения между Зеленским и Вашингтоном? Есть несколько версий — Киевская, Московская, Вашингтонская и Европейская…

5 38 6 7542 01.02
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. политик, историк, журналист

Совет Европы проверит (не)легитимность «обнуления» Путина Не стоит удивляться, что реакция мирового сообщества оказалась соответствующей. Статус режима-изгоя с полной международной изоляцией прорисовывается все отчетливее…

5 132 6 80660 27.01
Блоги

На митинге в Грозном растоптали и сожгли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых «Арестовать и предать справедливому суду таких агентов западных спецслужб и подстрекателей как Елена Милашина, Игорь Каляпин и других»...

5 171 6 36305 02.02
Блоги

Сергей Марков политолог

Путину брошен еще один вызов Можно подвести итог месяца после ультиматума России. США и НАТО эффективно и эффектно навязывают свою волю России. Так они считают…

5 109 6 38714 27.01
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Неделимое лицемерие В связи с обострением конфликта между Украиной и РФ, Кремль все время призывает коллективный Запад уважать российские красные линии и безопасность в целом. И при этом абсолютно игнорирует украинские красные линии…

5 186 6 41014 30.01
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Февраль. Достать чернил и плакать! Где-то вы, мои молодые читатели, уже не раз слышали эти сталинские слова «Удары будут наноситься по центрам принятия решений»...

5 342 6 76018 31.01

Популярное за неделю

Новости

Лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призвал прокуратуру проверить высказывания депутата ГД Делимханова Миронов также призвал ФСБ обеспечить безопасность Янгулбаевых…

5 38 6 20729
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Война, которой не будет. Потому что Путин провел красную линию. США в ответ выдали ему красную пилюлю. Ну помните, ту, которую принимали в фильме «Матрица», после чего человек возвращался в реальный мир…

5 58 6 88985 29.01
#слушать 50:35 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3609872
«Когда остались сомнения»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 4006 30.01
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Просим Президента РФ вмешаться в ситуацию Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД…

5 163 6 120502 02.02
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, снайперы и пропаганда антиваксерства, «Дело собак», НАТО и Куравлев Путин, снайперы и пропаганда антиваксерства, «Дело собак», НАТО и Куравлев Затея со снайперами на кладбище — тоже, в общем, не из лучших. Конечно, снайперы надежнее «Спутника V» защищают от ковида, но…

5 69 6 99408 31.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9414699
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5154961

Сегодня в эфире