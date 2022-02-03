На юго-востоке Москвы шесть вагонов товарного поезда сошли с рельсов

По предварительной информации, два человека пострадали.
«В районе строения 16 по Иловайской улице недалеко от станции Перерва с рельсов сошли шесть вагонов товарного поезда. В результате пострадали два человека», – рассказали в экстренных службах.
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По предварительной информации, два человека пострадали.
«В районе строения 16 по Иловайской улице недалеко от станции Перерва с рельсов сошли шесть вагонов товарного поезда. В результате пострадали два человека», – рассказали в экстренных службах.