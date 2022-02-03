Мужская сборная России по хоккею прилетела в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх

Первоначально накануне в Пекин должен был вылететь один борт со спортсменами, в том числе, с хоккеистами. Однако, как сообщили ТАСС в штабе официальной делегации, для хоккейной сборной было решено организовать отдельный рейс. По сведениям издания «Спорт Экспресс» это было сделано, чтобы минимизировать риск заразиться коронавирусом. Сборная России, которая будут выступать под флагом ОКР на групповом этапе 9 февраля сыграет с командой Швейцарии, 11-го — Дании, и 12–го февраля — с чехами.