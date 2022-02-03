Владимир Путин отказался давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из РФ на Олимпиаде

В интервью Медиакорпорации Китая глава российского государства заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации из-за коронавируса. Зимние Олимпийские Игры в Пекине открываются уже завтра.