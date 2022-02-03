Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года предварительно достиг исторического максимума — $140 млрд

Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для китайского

информационного агентства Синьхуа. Кроме этого, президент РФ заявил, что Россия и Китай играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений.

По словам президента, страны вышли на высокий уровень партнерства. «Россия вместе с Китаем стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой — устав ООН», — заявил Путин.