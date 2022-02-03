Власти Подмосковья начали проверку из-за голодовки медсестер в Коломенском перинатальном центре

Как передает РБК, профсоюз «Действие» угрожает, что если требования медсестер не выполнят, то каждые пять дней к голодовке будут присоединяться новые люди. Медсестры жалуются на нехватку персонала из-за сокращений, низкую зарплату и невыносимые условия труда. О начале голодовки в Коломне профсоюз сообщил 25 января в своей группе в Facebook. Там же опубликовано открытое письмо медсестер с их жалобами и требованиями. Окончательное решение о начале акции было принято медсестрами 1 февраля, после того, как представители работодателя не явилась на совещание по рассмотрению требований участников голодовки. письмо медсестер с их жалобами и требованиями.
2022-02-03T02:10:09+03:00
2022-02-03T02:10:09+03:00
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02:10, 03 февраля 2022
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