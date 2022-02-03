Совкомбанк стал первым российским банком, который начал эксперимент с четырехдневной неделей

Пока это охватит менее 5-ти% персонала. Другие кредитные организации, как отмечает РБК, пока не рассматривают отказ от стандартной пятидневки. Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне. Про работников отделений речи пока не идет. С идеей сократить рабочую неделю в России до четырех дней ранее выступал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2022-02-03T02:05:11+03:00
2022-02-03T02:05:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 03 февраля 2022
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