Не менее 17 человек погибли и 56 были госпитализированы из-за отравления кокаином в Аргентине

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Министерство здравоохранения провинции Буэнос-Айрес выпустило предупреждение с инструкциями для медицинских учреждений в муниципалитетах, где за последние 24 часа были зафиксированы случаи отравления кокаином. Как сообщает телеканал, в больницы продолжают поступать пострадавшие.

Прокуратура рассматривает версию намеренного добавление яда в кокаин. По мнению правоохранительных органов, речь может идти о противоборстве двух банд

наркоторговцев. К настоящему моменту были задержаны 10 человек. Полицейская операция продолжается.