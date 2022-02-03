В Австрии планируют бороться с зависимостью от российских газовых концернов

Об этом заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер в эфире телеканала PULS 24.

«Мы сейчас видим, куда нас ведет зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов. Единственный выход из этого в будущем — это возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика. Солнце нам не выставляет счет, это делает российский газовый концерн. С этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее», — пояснила Гевесслер.