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01:58, 03 февраля 2022

В Австрии планируют бороться с зависимостью от российских газовых концернов

Об этом заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий республики Леоноре Гевесслер в эфире телеканала PULS 24.

«Мы сейчас видим, куда нас ведет зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов. Единственный выход из этого в будущем — это возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика. Солнце нам не выставляет счет, это делает российский газовый концерн. С этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее», — пояснила Гевесслер.


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