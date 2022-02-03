В ОАЭ стартует клубный чемпионат мира по футболу

Турнир продлится до 12 февраля. Планируется, что предстоящий розыгрыш станет последним в нынешнем формате. Решение о предстоящих изменениях было принято ФИФА в марте 2019 года. В календаре международных матчей обновленный клубный ЧМ должен занять место Кубка конфедераций.
2022-02-03T01:05:02+03:00
2022-02-03T01:05:02+03:00
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01:05, 03 февраля 2022
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