Госдеп: США не делали достоянием общественности ответ НАТО для РФ

«Мы не публиковали эти документы. Каким бы не был источник утечки, он рассчитывал пораздражать США, но, я думаю, там осознали ошибку, там поняли, что усилия не увенчались успехом», — сообщил на брифинге представитель ведомства Нед Прайс.
2022-02-03T00:55:36+03:00
2022-02-03T00:55:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:55, 03 февраля 2022
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