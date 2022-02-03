Госдеп: США не делали достоянием общественности ответ НАТО для РФ

«Мы не публиковали эти документы. Каким бы не был источник утечки, он рассчитывал пораздражать США, но, я думаю, там осознали ошибку, там поняли, что усилия не увенчались успехом», — сообщил на брифинге представитель ведомства Нед Прайс.