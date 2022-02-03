Z Архив новостей новости
5 1 6 59
00:32, 03 февраля 2022

Мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина оштрафовали на 25 тысяч рублей за плохую уборку улиц города от снега

Об этом сообщает издание «Znak».

Мировой суд решил, что мэрия не приняла необходимых мер, чтобы исправить ситуацию в городе.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол России в США: Призываем коллег почаще смотреть в зеркало Обвинения в наш адрес в «захвате» других государств не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа «невмешательства» в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США…

5 70 6 7047 08:37
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Прибалты с Чёрного моря Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков. С географией главе Форин-офис надо что-то делать…

5 142 6 14577 10:43
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Он восстановил российскую государственность и построил ее заново Нужен был тот, кто в такой момент способен взять на себя ответственность за страну. Это сделал Борис Николаевич Ельцин…

5 161 6 17204 01.02
Блоги

Сергей Марков политолог

Союзник НАТО и военный преступник — почти синонимы Слова лидеров НАТО, что это оборонительный союз — это ложь. НАТО — это могущественный союз самых богатых и сильных стран для вторжения в другие страны, для навязывания им своей воли путем военной агрессии…

5 45 6 5300 10:52
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Так и хочется воскликнуть: «Европа, одумайся, ты одурела!» Встреча в Москве будет объявлена раскольнической — Орбана обвинят в предательстве европейской идеи и евроатлантической солидарности, а Путина в очередной раз заподозрят в стремлении взорвать Европу изнутри…

5 115 6 15163 06:14
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир Раздувание угроз по поводу якобы предстоящего нападения России на Украину все больше становится сугубо англо-саксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают тон кампании по поводу грозящих России санкций…

5 76 6 10562 31.01
Новости

фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим Это объяснили «защитой лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам»...

5 74 6 10435
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!..

5 141 6 20599 31.01
Блоги

Сергей Лавров: Безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого Хотим получить четкий ответ, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств…

5 57 6 8981 01.02
Новости

У РФ есть планы по минимизации последствий, если США запретят российским банкам проводить ряд операций в долларах

5 33 6 5303
Блоги

«Часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны» Ответ Посла России в США А.И. Антонова на вопрос СМИ…

5 111 6 20146 28.01
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Глава России Рамзан Кадыров и наместник в Кремле Владимир Путин Силовая машина Путина капитулировала перед Кадыровым. Это показывает абсолютное бессилие Путина в отношении Кадырова. Он своими руками выкормил политика, которого уже не может контролировать…

5 49 6 8944 21:38
Блоги

Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный перевод Вашингтон в ходе обсуждений с НАТО и союзниками выразил готовность обсудить меры укрепления доверия в сфере военных учений наземного базирования в Европе, включая обязательства по уведомлению и модернизации Венского документа…

5 86 6 16645 19:38
Блоги

На митинге в Грозном растоптали и сожгли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых «Арестовать и предать справедливому суду таких агентов западных спецслужб и подстрекателей как Елена Милашина, Игорь Каляпин и других»...

5 176 6 34161 15:44
Блоги

Сергей Марков политолог

В чем причина расхождения между Зеленским и Вашингтоном? Есть несколько версий — Киевская, Московская, Вашингтонская и Европейская…

5 38 6 7485 01.02
Новости

В разных регионах России наблюдают технику Войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии Грузовики и бронетранспортеры Росгвардии заметили в Архангельской и Тульской областях, Карелии и Курске…

5 28 6 5715

Популярное за неделю

Новости

Чиновники Чечни присоединились к обещанию депутата Госдумы Делимханова отрезать головы семейству Янгулбаевых Видео обращений были опубликованы в различных аккаунтах instagram…

5 91 6 39657
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Я не смотрел федеральное телевидение… Но не сомневаюсь, что все произошедшее – очередная победа Путина. Не правда ли? В очередной раз Путин всех переиграл. Это главное для путинского электората…

5 73 6 91844 27.01
#слушать 38:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3609872
«Когда остались сомнения»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3922 30.01
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Просим Президента РФ вмешаться в ситуацию Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД…

5 164 6 111362 02.02
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, снайперы и пропаганда антиваксерства, «Дело собак», НАТО и Куравлев Путин, снайперы и пропаганда антиваксерства, «Дело собак», НАТО и Куравлев Затея со снайперами на кладбище — тоже, в общем, не из лучших. Конечно, снайперы надежнее «Спутника V» защищают от ковида, но…

5 69 6 99011 31.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9414660
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5154789

Сегодня в эфире