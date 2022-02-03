Мэра Великого Новгорода Сергея Бусурина оштрафовали на 25 тысяч рублей за плохую уборку улиц города от снега

Об этом сообщает издание «Znak».
Мировой суд решил, что мэрия не приняла необходимых мер, чтобы исправить ситуацию в городе.
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Об этом сообщает издание «Znak».
Мировой суд решил, что мэрия не приняла необходимых мер, чтобы исправить ситуацию в городе.
Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный перевод Вашингтон в ходе обсуждений с НАТО и союзниками выразил готовность обсудить меры укрепления доверия в сфере военных учений наземного базирования в Европе, включая обязательства по уведомлению и модернизации Венского документа…