Том Уилсон заменит Александра Овечкина на Матче всех звезд НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Овечкин включен в ковид протокол и пропустит Матч всех звезд. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин — от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения. Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля.
2022-02-03T00:20:28+03:00
2022-02-03T00:20:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:20, 03 февраля 2022
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