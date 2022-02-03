Том Уилсон заменит Александра Овечкина на Матче всех звезд НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба лиги. Овечкин включен в ковид протокол и пропустит Матч всех звезд. Включение в ковид-протокол может быть связано с рядом причин — от положительного результата теста на коронавирус до контакта с риском заражения. Матч всех звезд НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 5 февраля.