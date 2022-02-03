Квалификационная коллегия судей Чечни сегодня рассмотрит вопрос о лишении неприкосновенности Сайди Янгулбаева

С такой инициативой выступил председатель Верховного суда Чечни Алавдин Гардалоев, сообщает сетевое издание «Медиазона*». Российские власти считают его иностранным агентом.

Сайди Янгулбаев – федеральный судья в отставке, сын которого сообщал о пытках из-за критики главы Чечни Рамзана Кадырова, потом уехал из России. Недавно жену судьи чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный, а на днях депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пригрозил, что членам семьи Янгулбаева, которые покинули Россию, отрежут головы. Накануне к этим угрозам присоединились чеченские чиновники и силовики. Как передает издание Znak.com, среди тех, кто записал видео – два вице-премьера правительства Чечни, начальники республиканских управлений МЧС и Росгвардии, а также замглавы МВД Чечни Аслан Ирасханов

Накануне в Грозном прошел митинг, участники которого сожгли портреты семьи Янгулбаевых. Местные СМИ утверждают, что собрались 400 тысяч человек. Никакой реакции Кремля и федеральных ведомств на угрозы не было.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.