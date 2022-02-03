Футбольный клуб «Рубин» сообщил, что хорватский защитник Сильвие Бегич станет гражданином России

Новый паспорт он получит летом, сказали в пресс-службе команды. Ранее футболист выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.
2022-02-03T00:04:22+03:00
2022-02-03T00:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 03 февраля 2022
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