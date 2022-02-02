SpaceX запустила ракету со спутником для нужд разведки США

Трансляция пуска велась на сайте компании.
Запуск ракеты в рамках миссии NROL-87 состоялся в 23:28 по московскому времени. Деятельность и параметры комплекса засекречены.
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Трансляция пуска велась на сайте компании.
Запуск ракеты в рамках миссии NROL-87 состоялся в 23:28 по московскому времени. Деятельность и параметры комплекса засекречены.
Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный перевод Вашингтон в ходе обсуждений с НАТО и союзниками выразил готовность обсудить меры укрепления доверия в сфере военных учений наземного базирования в Европе, включая обязательства по уведомлению и модернизации Венского документа…