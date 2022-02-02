Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что выступает за мирное завершение протеста дальнобойщиков в Оттаве

Акция против коронавирусных ограничений, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась 29 января и проходит до сих пор.
2022-02-02T23:47:46+03:00
2022-02-02T23:47:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:47, 02 февраля 2022
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