Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что встретится с Путиным в скором времени

Как сообщил Шольц в интервью ZDF, встреча пройдет в России.
Ранее ожидалось, что встреча состоится в январе.
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Как сообщил Шольц в интервью ZDF, встреча пройдет в России.
Ранее ожидалось, что встреча состоится в январе.
Ответ НАТО и США на предложения России по безопасности. Полный перевод Вашингтон в ходе обсуждений с НАТО и союзниками выразил готовность обсудить меры укрепления доверия в сфере военных учений наземного базирования в Европе, включая обязательства по уведомлению и модернизации Венского документа…