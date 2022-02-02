В Госдепе заявили, что США не ставят предварительных условий для продолжения диалога с РФ по гарантиям безопасности

В Госдепе заявили, что США не ставят предварительных условий для продолжения диалога с Россией по гарантиям безопасности. В США рассчитывают, что после получения от РФ письменного ответа на представленные ранее предложения появится возможность для новых дипломатических контактов. Пока их место и время не оговаривалось. При этом в Госдепе добавили, что США будут принимать меры по сдерживанию России, пока не увидят шагов по деэскалации Украины.
2022-02-02T22:33:14+03:00
2022-02-02T22:36:51+03:00
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22:33, 02 февраля 2022
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