В Госдепе заявили, что США не ставят предварительных условий для продолжения диалога с РФ по гарантиям безопасности

В Госдепе заявили, что США не ставят предварительных условий для продолжения диалога с Россией по гарантиям безопасности. В США рассчитывают, что после получения от РФ письменного ответа на представленные ранее предложения появится возможность для новых дипломатических контактов. Пока их место и время не оговаривалось. При этом в Госдепе добавили, что США будут принимать меры по сдерживанию России, пока не увидят шагов по деэскалации Украины.