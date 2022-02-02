Франция, Великобритания и Германия осудили ракетные испытания КНДР

«Мы решительно осуждаем эти провокационные действия, которые подрывают безопасность и мир как на региональном, так и на международном уровне и являются явным нарушением целого ряда резолюций, единогласно принятых Советом Безопасности ООН, — сказано в документе.

В совместном заявлении стран отмечается, что на продолжение испытаний последует «единый ответ».

30 января КНДР осуществила запуск баллистической ракеты средней дальности в сторону Японского моря, это было седьмое испытание с начала 2022 года.