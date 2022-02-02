У Александра Овечкина диагностировал коронавирус

У Овечкина выявили коронавирус, хоккеист 5 февраля пропустит Матч всех звезд НХЛ. Спортсмена включили в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба Washington Capitals, где Александр Овечкин выступает в роли нападающего.