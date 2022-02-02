У Александра Овечкина диагностировал коронавирус

У Овечкина выявили коронавирус, хоккеист 5 февраля пропустит Матч всех звезд НХЛ. Спортсмена включили в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейного клуба Washington Capitals, где Александр Овечкин выступает в роли нападающего.
2022-02-02T22:08:19+03:00
2022-02-02T22:08:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:08, 02 февраля 2022
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