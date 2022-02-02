В Северной Ирландии заявили о прекращении проверок товаров, поступающих из остальной части Великобритании после Brexit

Такое заявление сделал министр сельского хозяйства Эдвин Путс, сославшись на юридические консультации. В МИД Ирландии назвали такое решение нарушением международного права.

Такие проверки в портах Северной Ирландии должны происходить согласно условиям Североирландского протокола. Великобритания и ЕС договорились ввести протокол в действие после Brexit, чтобы избежать введения жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией. В нем говорится, что Северная Ирландия останется частью таможенной территории Великобритании, поэтому, если Великобритания подпишет соглашение о свободной торговле с другой страной, североирландские товары также будут включены.