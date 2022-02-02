Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла РФ в Кабо-Верде. Она назначена заместителем главы Россотрудничества, говорится в указе президента РФ.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировку заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.

Сама же Поклонская назвала своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в том числе на Украине.