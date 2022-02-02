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21:10, 02 февраля 2022

«Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG, с которой управляет газопроводом «Ямал-Европа»

«Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG, с которой управляет газопроводом «Ямал-Европа». Как передает ТАСС, иск касается управления совместным предприятием и дивидендов. Польская сторона назвала претензии российской корпорации совершенно необоснованными.


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