Старшеклассники Петербурга сегодня переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса. Такое решение в Смольном приняли в начале недели. По версии городских властей, именно среди подростков коронавирус сейчас распространяется быстрее всего.

Ранее в местном комитете по образованию говорили, что не будут переводить школы на удаленку целиком, так как это слишком тяжело для родителей младшеклассников. Кроме того, в городе уже действуют новые коронавирусные запреты для несовершеннолетних: теперь гражданам моложе 18 в Петербурге нельзя посещать заведения общепита за исключением тех, которые расположены в школах, на вокзалах и в гостиницах. Кроме того, для детей закрыты объекты розничной торговли кроме аптек и продуктовых магазином. С конца прошлой недели чиновники запретили детям практически весь досуг, оставив лишь прогулки и плановые спортивные мероприятия

Власти Петербурга называют датой снятия ограничений для несовершеннолетних 13 февраля.