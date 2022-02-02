Лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призвал прокуратуру проверить высказывания депутата ГД Делимханова

Лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов призвал прокуратуру проверить высказывания депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. По его мнению, это вызов не только семье федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, это вызов России, передает РИА Новости. Миронов также призвал ФСБ обеспечить безопасность Янгулбаевых.

Накануне депутат Адам Делимханов в своем «Инстаграмме» пообещал им отрубить головы и поступить также с теми, кто переведет это на русский язык. Сегодня с подобными заявлениями выступили и другие представители властей Чечни.

В Грозном прошел митинг, на котором сожгли портреты Янгулбаевых. По оценке местных властей, пришли 400 тысяч человек. Участники митинга вслед за руководителем Чечни назвали членов семьи бывшего судьи террористами. В семье Янгулбаевых преследование связывают с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.