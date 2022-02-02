МИД РФ: Российские власти готовы принять ответные меры в отношении ряда аккредитованных в России немецких СМИ

Российские власти готовы принять ответные меры в отношении ряда аккредитованных в России немецких СМИ из-за запрета вещания RT DE, заявили в МИД РФ. В дипведомстве считают, что решение немецкого медиарегулятора можно расценивать, как «недвусмысленный сигнал, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы».

«Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ», — сказано в заявлении российского МИД.