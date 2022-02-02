Тина Канделаки станет гендиректором ТНТ вместо Романа Петренко

О новом назначении телеведущей сообщила Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Канделаки является заместителем гендиректора «Газпром-Медиа», а ранее была генеральным продюсером «Матч ТВ».
2022-02-02T20:13:57+03:00
2022-02-02T20:24:23+03:00
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20:13, 02 февраля 2022
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