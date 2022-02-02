Премьер-министр Польши подтвердил, что США дополнительно перебросят в страну 1,7 тыс. солдат. Сейчас на территории Польши уже находятся 5,5 тысяч американских военнослужащих.

«Польша с самого начала громко выступает против любых проявлений агрессии и террора со стороны России и поднимает этот вопрос на международной арене. Жест солидарности со стороны Соединенных Штатов является еще одним важным символом объединения и сотрудничества демократических стран и предупреждением для Владимира Путина от дальнейших военных действий», — написал Матеуш Моравецкий в Twitter.