Цены на бензин в России за неделю в среднем выросли на 9 копеек, — Росстат

Бензин марки Аи-92 стоит в среднем 47,56 руб. за литр, Аи-95 — 51,5 руб. за литр, Аи-98 — 59,69 руб. за литр. Дизтопливо увеличилось в цене на 18 копеек — до 54,87 руб. за литр.

Отмечается, что цены в регионах меняются неравномерно. В Сибири бензин подорожал на 19–20 копеек, в Омской области — на 50 копеек, в Хакасии, Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях — на 25 копеек, Ивановской области — на 50 копеек, в Чечне — на 40 копеек.

Без изменений с 6 января остаются цены на бензин на Дальнем Востоке. Также отмечается снижение цен на 6 копеек в Туве, 14 копеек — в Дагестане.