Пискарев: Комиссия ГД по вопросам депутатской этики рассмотрит высказывания Делимханова, если поступит обращение

Пискарев заявил, что комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит высказывания депутата Делимханова, если поступит соответствующее обращение.

«Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений», – подчеркнул первый зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.



Он добавил, что высказывания Делимханова комиссия будет рассматривать «в установленном порядке».