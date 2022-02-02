Председатель ОП Чеченской Республики Исмаил Денильханов потребовал от Путина закрыть «вражеские СМИ»

«Народы Чеченской Республики настоятельно требуют немедленно прекратить деятельность таких вражеских СМИ, как «Новая газета», «Дождь»*, а также «Комитета против пыток». Просим также задействовать все необходимые политические, дипломатические и правовые ресурсы для безоговорочной экстрадиции идеологов терроризма и экстремизма — членов семьи Янгулбаевых, так как терпение чеченского народа не безгранично», — сказал он во время митинга в Грозном.

В Грозном состоялся митинг 2 февраля, в нем приняли участие высокопоставленные чиновники республики. Митингующие требовали привлечь к ответственности членов семьи Янгулбаевых за их высказывания и оскорбление чувств верующих.

* — власти РФ считают иноагентом.