США готовятся в ближайшие дни перебросить в Европу 2 тысячи военнослужащих. В Пентагоне заверили, что эта мера носит временный характер, военнослужащие не будут участвовать в военных действиях на Украине. В ведомстве подчеркнули, что в число войск не входят 8,5 тысяч военных, находящихся в готовности.

Дополнительные силы будут переброшены в Румынию, Германию и Польшу. При этом в Пентагоне пока не готовы назвать конкретные сроки пребывания дополнительных сил США в Европе. Пресс-секретарь ведомства Джон Кирби заявил, что это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на Украине.

Также в Пентагоне заявили, что Вашингтон не передавал СМИ ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.