Уголовное дело о мошенничестве на 800 млн рублей по договорам о доступе к Wi-Fi в «Сапсанах» возбудила полиция

Прокуратура установила, что ОАО «РЖД» в 2017 и 2019 годах заключила договоры на оказание услуг доступа к интернету пассажирам поездов «Сапсан» на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

«В ходе прокурорской проверки вскрыты факты завышения стоимости работ, а также их ненадлежащее исполнение. При этом исполнитель по договорам в свои затраты неправомерно включил стоимость оборудования, приобретенного и установленного в поездах ранее. В результате преступных действий стоимость выполненных работ завышена на сумму более 800 миллионов рублей», — сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.