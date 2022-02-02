Палаточные лагеря появились в местах расположения российских войск в Белоруссии, Крыму и западной части России

Спутниковые снимки опубликовала американская компания космических технологий Maxar.

«Maxar сравнил сентябрьские и февральские снимки одного и того же военного лагеря в Новоозерном в Крыму. На снимках видно значительное увеличение активности. Это означает, что лагерь готов разместить войска, хотя на данный момент нет никаких свидетельств прибытия войск», — пишет CNN.

Maxar также отмечает, что на многочисленных учебных площадках наблюдалась военная учебная деятельность, включая артиллерийскую стрельбу и маневренную подготовку.

Фото: CNN