Анна Попова сообщила, что в России выявлен новый более заразный подвид «омикрона» ВА.2, число заразившихся превысило 200 человек. Случаи заболевания подвид-штамма обнаружены в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия, а также в Ростовской области.

«По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 тыс. 875 геномных последовательностей, из них 8 тыс. 239 загруженных — это геновариант «омикрон». Хочу отметить, что мы очень внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта. На сегодняшний день, хочу доложить, (к линии) ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена», — заявила глава Роспотребнадзора.