Глава Минобороны Израиля Бени Ганц прибыл в Бахрейн с первым в истории официальным визитом. «Министр обороны Бени Ганц прибыл сегодня во второй половине дня в Манаму, Бахрейн, с официальным визитом. Это первый официальный визит главы оборонного ведомства Израиля в страну Персидского залива», — сообщили в пресс-службе Минобороны еврейского государства.
2022-02-02T17:16:00+03:00
2022-02-02T17:16:00+03:00
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17:16, 02 февраля 2022
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