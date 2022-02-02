Глава Минобороны Израиля Бени Ганц прибыл в Бахрейн с первым в истории официальным визитом. «Министр обороны Бени Ганц прибыл сегодня во второй половине дня в Манаму, Бахрейн, с официальным визитом. Это первый официальный визит главы оборонного ведомства Израиля в страну Персидского залива», — сообщили в пресс-службе Минобороны еврейского государства.