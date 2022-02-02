Сборная России по хоккею полетит на Олимпиаду в Пекине отдельным рейсом. Ранее появилась информация, что спортсмены отказываются отправляться на Игры одним самолетом с членами команд по другим видам спорта.

Российские двоеборцы, сноубордисты, горнолыжники и конькобежцы, а также спортивные функционеры теперь полетят в Пекин отдельно от хоккеистов – самолетом, который направится из Москвы на два часа раньше, передает агентство ТАСС. Причины такого решения не называются – лишь говорится, что речь идет о некоей «возникшей необходимости».

При этом газета «Спорт-Экспресс» писала, что речь идет о боязни хоккейной сборной, численность которой вместе с тренерами и персоналом составляет почти 80 человек, заразиться коронавирусом. Перед сегодняшним вылетом спортсмены провели две недели на изоляции на спортивной базе в подмосковном Новогорске. Сетевое издание Baza утверждает, что инициативу отправиться в Пекин отдельно от других олимпийцев выдвинул генеральный менеджер хоккейной сборной Илья Ковальчук.

Зимняя Олимпиада в Пекине должна стартовать уже в пятницу, при этом хоккейная сборная свой первый матч, как ожидается, проведет 9 февраля. Из-за сохраняющихся санкций все отечественные спортсмены будут выступать на Играх без флага и гимна, под эгидой Олимпийского комитета России.