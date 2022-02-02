33% украинцев считают, что совместные учения с Западом и поставки оружия на Украину провоцируют российскую агрессию, показал опрос центра «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова. Такого мнения в основном придерживаются избиратели партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» (70,4%) и «Наши» экс-депутата Евгения Мураева (72%).

При этом 48,3% респондентов считают, что поставки оружия и учения с США и НАТО позволяют «сдерживать Россию от полномасштабной агрессии». 18,7% опрошенных затруднились ответить.