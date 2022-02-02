Мурашко: вакцинация подростков от COVID началась во всех регионах России

Министр также отметил, что сейчас отмечается значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей. Они составляют 21% от общего числа больных.
Ранее Михаил Мурашко сказал, что 92% больных находятся на амбулаторном лечении.
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Министр также отметил, что сейчас отмечается значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей. Они составляют 21% от общего числа больных.
Ранее Михаил Мурашко сказал, что 92% больных находятся на амбулаторном лечении.