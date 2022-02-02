Мурашко: число заболевших коронавирусом в России на прошлой неделе увеличилось вдвое

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что 92% заболевших находятся на амбулаторном лечении, а число госпитализаций возросло за неделю на 25%. Как отметил Мурашко, в больницах находятся 147 тысяч человек.

Сейчас в России развернуто 189 тысяч коек, есть резерв. По словам Мурашко, больницы пока не перегружены из-за роста заболеваемости коронавирусом, однако нагрузка на амбулаторное звено огромная.

Министр также отметил, что в России из-за роста числа пациентов с коронавирусом подготовили изменения в программу ОМС, в случае необходимости будет приостановлена плановая медпомощь.