Собянин: На этой неделе, надеюсь, выходим на плато по заболеваемости коронавирусом

Собянин выразил надежду, что на этой неделе Москва сможет выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Мэр рассказал, что за прошедшую неделю в столице на 70% выросла заболеваемость COVID-19, а госпитализация выросла на 40%. При этом сейчас в Москве занято порядка 10 тысяч коек, 5 тысяч коек находятся в резерве.

Глава города подчеркнул, что в московских поликлиниках удалось на 40% сохранить плановую помощь, несмотря на то, что за прошедшую неделю общее количество контактов врачей с больными COVID-19 и ОРВИ составило около 800 тысяч. Во многом этому способствовало и открытие «горячих линий» — каждые сутки телемедицинскую помощь получают от 3 до 5 тысяч пациентов, а срок ожидания ответа на звонок в системе 122 не превышает минуту даже в пик.