Мишустин: «Омикрон» выявлен почти во всех российских регионах

«Омикрон» выявлен почти во всех российских регионах, заявил Михаил Мишустин. По словам премьер-министра, нагрузка на систему здравоохранения в стране увеличилась.

Глава правительства сообщил, что на изучение новых штаммов короавируса выделено 400 миллионов рублей. «Важно оперативно выявлять коронавирус, надо продолжить изучение его штаммов, власти выделят деньги на исследование и выявление «омикрона»», – отметил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что из-за коронавируса не должна прекращаться медицинская помощь тем, кто нуждается в непрерывной терапии, а также онкобольным и детям.

По данным оперативного штаба правительства, в России за сутки выявлено почти 142 тысячи инфицированных, что стало максимальным показателем с начала пандемии.