Более 15 соглашений между Китаем и Россией готовы к подписанию

Кроме того, Россия и Китай предпринимают серьезные усилия по созданию российско-китайской финансовой инфраструктуры, которая будет устойчива к санкциям.

Как сообщили в Кремле, Китай поддерживает требования России по безопасности к Западу.

С 4 февраля в Пекине начнутся Зимние Олимпийские игры. Владимир Путин посетит церемонию открытия, а также встретится с Си Цзиньпином. В Пекин с Путиным поедут глава МИД Лавров, министр энергетики Шульгинов, вице-премьер Чернышенко, помощник президента Ушаков и Сечин.