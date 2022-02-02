Стало известно, кто будет сопровождать Путина в Пекине

В Пекин с Путиным поедут глава МИД Лавров, министр энергетики Шульгинов, вице-премьер Чернышенко, помощник президента Ушаков и Сечин. Об этом рассказал Юрий Ушаков.

Он отметил, что в КНР не едет Миллер, поскольку из-за пандемии коронавируса власти Китая сократили сопровождающую Путина делегацию с 20-25 до 6 человек.

В Пекине российский президент встретиться с Си Цзиньпином, они, как предполагается, планируется, по итогам переговоров примут совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху.