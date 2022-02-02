В Афганистане женщины впервые вышли на занятия в университеты после прихода к власти талибов*

Им разрешили ходить на занятия при условии, что они будут учиться отдельно от мужчин, пишет Reuters со ссылкой на Минобразования.

Университеты в Афганистане впервые открылись в среду после установления власти «Талибана»*. Во времена предыдущего правления с 1996 по 2001 годы движение проводило жесткую политику в отношении женщин, в частности, им запрещалось учиться. В этот раз представители «Талибана»* заявили о смягчении политики, однако многие женщины были вынуждены прекратить учебу.

2 февраля стало известно, что движение назначило первых двух женщин на руководящие должности в Афганистане.

* — движение признано террористическим и запрещено в РФ