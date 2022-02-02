В разных регионах России наблюдают технику Войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии. Грузовики и бронетранспортеры Росгвардии заметили в Архангельской и Тульской областях, Карелии и Курске, передает Conflict Intelligence Team. Среди замеченной техники: грузовики «Урал-4320», бронеавтомобили «Звезда-В», БТР-80, а также автомобили военной автоинспекции.