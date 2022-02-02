Авиапассажирам придется носить маски и после снятия ограничений во время полетов

Это может продлится еще долгие годы, — сообщает The Times.

Международные авиакомпании считают обязанность носить маску последним связанным с пандемией коронавируса ограничением, которое будет отменено. В разных странах действуют разные коронавирусные ограничения, что затрудняет изменение требования носить маску. Тем не менее, компании не будут противиться этому.