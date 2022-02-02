В Грозном проходит митинг с призывами привлечь Янгулбаевых к ответственности

На митинге собралось более 400 тысяч человек, сообщает «Грозный-информ». В частности, на мероприятии были Председатель Правительства республики, министр по нацполитике, религиозные деятели.

«Мы сегодня здесь собрались, чтобы показать всем, что не позволим никому так высказываться о наших устазах и Эвлиях. Они пытаются опорочить их имя, но им этого никогда не удастся. Янгулбаевы записали очень «грязные» аудио о наших Эвлия, о нашем народе, и том, что так почитается чеченцами. Такой низости не позволял себе никто. Сегодня мы собрались, чтобы показать нашу любовь к Всевышнему. Мы проклинаем их и просим Аллаха, чтобы Он испытал их наивысшим наказанием. Будь они прокляты», — заявил муфтий.

Митингующие сожгли плакаты с изображением членов семьи Янгулбаевых.

Фото: «Грозный-информ».